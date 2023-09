L'Italia rende omaggio a Napolitano: a Palazzo Madama la camera ardente

È il momento del raccoglimento per la politica italiana e per i cittadini, nel ricordo del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano morto venerdì 22 settembre. In Senato la camera ardente che durerà fino a lunedì pomeriggio. In mattinata, dopo il picchetto d'onore dei corazzieri in motocicletta, l'arrivo del feretro a Palazzo Madama. Sul posto era già presente il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la moglie di Napolitano, Clio Maria Bittoni, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni e ai familiari.

Applausi per il presidente Sergio Mattarella che si è intrattenuto alcuni minuti davanti al feretro con la famiglia. Presente il Governo: nella sala Nassiriya la premier Giorgia Meloni. Anche Papa Francesco ha raggiunto la sede del Senato per l'omaggio a Napolitano e per per “onorare il grande servizio reso all'Italia", come recita la nota del Vaticano. E' la prima volta di un pontefice a Palazzo Madama. Non potevano mancare personaggi di primo piano della scena politica ed economica: i leader dei partiti, l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi e il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

“E' stato uno straordinario europeista – ha affermato Gentiloni – e ha sempre avuto l'idea che lo sviluppo e la forza dell'Italia sarebbero stati possibili in un orizzonte europeo”. “Un servitore dello Stato devoto”: così Re Carlo III, nel suo messaggio, ricorda Napolitano. Dopo l'omaggio delle autorità, l'apertura al pubblico della camera ardente, con una lunga fila di cittadini. I funerali martedì 26 settembre alle 11,30 a Montecitorio.