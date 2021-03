La campagna di vaccinazione anti Covid è "la priorità del Paese", scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Fb. "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo".









Intanto l'Italia resta chiusa fino a inizio maggio, senza zone gialle, e da lunedì sale a 10 il numero di regioni in rosso - che resta confermato per Emilia Romagna e Marche. - mentre il Lazio tornerà arancione da martedì. Il leader della Lega sbotta: se dopo Pasqua la situazione sanitaria sarà tornata tranquilla ritiene si debba aprire tutte le attività che possono essere riavviate in sicurezza. Di sicuro toneranno sui banchi di scuola 5 milioni e 300mila alunni e studenti, dalla scuola d'infanzia alla prima media.

Nei giorni di Pasqua inoltre, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, periodo in cui l'Italia sarà per legge tutta in rosso, sarà permesso dalle 5 alle 22 raggiungere in regione una sola abitazione di parenti o amici, una sola volta al giorno, massimo in due e accompagnati da figli minori di 14 anni. Resta in vigore, anche in zona rossa, la possibilità di raggiungere, da soli, persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza e che non abbiano altre persone che possano occuparsene.