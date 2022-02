L'Italia riapre con prudenza: resta la mascherina ma no Dad per studenti vaccinati

Da oggi in Italia meno restrizioni e più aperture, anche se il governo si mantiene prudente: il Green pass non si tocca. Diminuiscono gli studenti in dad, prove tecniche di normalità in discoteca. La curva dei contagi Covid scende in circa due terzi delle province, solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi o di crescita debole o frenata. I valori dell'incidenza però sono ancora elevati. Tasso di positività stabile all'11,2%, +20 i ricoveri in intensiva e -117 quelli nei reparti ordinari.

Gli studenti vaccinati in fascia 12-18 anni non andranno più in Dad. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che proroga l'eliminazione dell'uso delle mascherine. 'Continueranno a essere le nostre compagno di viaggio ancora per una fase significativa, anche all'aperto in caso di aggregazioni'.