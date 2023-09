“L’ospedale di Novafeltria non verrà depotenziato”: il dg dell’Ausl Romagna rassicura durante una serata pubblica

Serata pubblica ieri al teatro sociale di Novafeltria alla presenza di tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni Valmarecchia: al centro la trasformazione del pronto di primo intervento di Novafeltria in Centro di Assistenza Urgenza. “L’ospedale di Novafeltria non verrà depotenziato”- ha ribadito il dg dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, secondo quanto riporta il sito Altarimini.it. Il dg Carradori, sul palco a fianco della sindaca di Verucchio Stefania Sabba, presidente dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, e del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, non si è sottratto al confronto. Carradori ha precisato che, diversamente dagli altri Centri di Assistenza Urgenza varati con la recente riforma, quello che sarà allestito all’ospedale di Novafeltria non sostituirà il Punto di Primo Intervento. Lo stesso avverrà a San Piero in Bagno.

Il servizio di emergenza-urgenza rimarrà e sarà gestito dai medici inquadrati in questa disciplina affiancati dagli infermieri. Per quel che riguarda la sanità dell’Alta Valmarecchia, il piano è quello di creare una Cittadella della Salute, con tutti i servizi sanitari. Carradori anche ieri è stato chiaro, chiamando in causa la politica, gli amministratori regionali e statali, che dovranno stanziare risorse per il personale.

La riforma dei Cau nasce da una criticità che riguarda non solo l’Ausl Romagna o la Regione Emilia Romagna, ma tutto il sistema sanitario nazionale: la carenza dei medici nei pronto soccorso, che allo stesso tempo sono “intasati” da file di persone che potrebbero rivolgersi altrove per le loro necessità. Il Cau, nell’ambito di un nuovo modello di sanità territoriale, è un’evoluzione articolata di un ambulatorio medico, servito per gestire casi urgenti, ma a bassa complessità clinica (codici bianchi-verdi). Sarà aperto 24 ore su 24.