L'ultimo saluto dell'Italia e dell'Europa a David Sassoli

@rai

Una folla radunata in piazza della Repubblica per l'addio a David Sassoli. Ai funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, le massime autorità: il presidente della Repubblica Mattarella, il presidente del Consiglio Draghi, i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue von der Leyen e Michel. Il feretro avvolto dalla bandiera europea.

"Facciamo fatica a comprendere la fine", ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi nell’omelia. “Troppo presto, - ha detto la moglie Alessandra Vittorini nel suo toccante ricordo - per le tante cose che avevamo ancora da dirci. Ma ce le diremo ancora, penseremo ai progetti e immagineremo il futuro. Cammineremo certi della tua presenza, che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo. Il vuoto prodotto da una perdita può trasformarsi in pieno".

Ad accompagnare l'uscita del feretro un sentito applauso corale.