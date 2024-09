La Camera elegge Frangi e Natale nel Cda Rai

La maggioranza tira dritto sul rinnovo dei vertici Rai e apre alla richiesta dell'opposizione di incardinare in tempi rapidi la riforma della tv pubblica. La Camera ha eletto Federica Frangi, in quota Fratelli d'Italia, e Roberto Natale, giornalista vicino ad Alleanza Verdi e Sinistra, quali componenti del Cda della Rai. Lo ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.

Federica Frangi è stata presidente della Federazione Stampa Romana; ha lavorato nella redazione di Porta a Porta di Bruno Vespa. Attualmente lavora al Tg2, nella redazione cronaca.

Sindacalista USIGRAI di lungo corso, Roberto Natale ha lavorato presso la redazione regionale Lazio, dal 2007 al 2013 è stato presidente della FNSI. Candidato in quota SEL alla Camera, nel 2013, non venne eletto, diventando pochi mesi dopo il portavoce di Laura Boldrini.



Nell'Aula di Palazzo Madama si chiude la seconda chiama dei senatori per eleggere due componenti del Consiglio d'amministrazione della RAI. Ma le urne resteranno aperte sino alle 13 per consentire ai parlamentari ora assenti di votare. Secondo indiscrezioni, al Senato si va verso l'elezione di un membro quota Lega e uno quota M5S.