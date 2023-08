La figlia di Angela Avitabile, uccisa dal marito, ricorda la tragedia: "Per noi non è più un padre"

Nel video le interviste a Rosanna Lavezzaro, Questora di Rimini, e a Annamaria Bernardini De Pace, avvocata e saggista

Alla Terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini un incontro al femminile dedicato alla violenza. Un tema delicato, quello della violenza di genere, affrontato da Simona Ventura con sensibilità e attenzione: vicino a lei la figlia di Angela Avitabile, assassinata a Rimini dal marito nell'aprile 2022. “Per noi non è più un padre”, riesce a dire la figlia, che ricorda come il brutale femminicidio sia avvenuto mentre mamma Angela aveva in casa addirittura i nipotini, i suoi figli. Anche la Questora di Rimini Rosanna Lavezzaro ricorda bene la tragedia: si era appena insediata. Accanto a lei Elisabetta Aldrovandi, garante per la tutela delle vittime di reato, che a sua volta ha subìto minacce: ha ricevuto una busta con dentro un bossolo. Nessuna donna può ritenersi al riparo da eventuali violenze, ha ammesso la Questora: anche quelle più risolute, con lavori importanti, possono cadere nella spirale della violenza, che ha varie forme. Stasera ultimo appuntamento con gli incontri alla Terrazza moderati da Simona Ventura e Giovanni Terzi: gli ospiti saranno il pilota Giancarlo Fisichella e il cantautore Marco Ferradini.

