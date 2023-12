La folle sfida sui binari di un gruppo di giovani. Polfer: "Si rischia la morte, serve più responsabilità"

Una sfida con la morte: sfiorarla e scappare via. Alcuni ragazzi escono dalla zona dei bagni pubblici, altri sono già appostati vicino alle scale del sottopasso. In totale sono sei o sette: aspettano che il treno frecciarossa si avvini alla banchina e quando già si vedono i fari si buttano in una frenetica corsa sui binari, dall'1 al 2. E' quanto si vede in un video, ripreso alla stazione di Cesena e postato sui social da un residente: la gara tra i giovani incorona l'ultimo che si lancia nella folle attraversata, ovvero quando il treno e la possibilità di morire sono più vicini.

Basta un inciampo per la tragedia. Il convoglio non fermava a Cesena e viaggiava ad altissima velocità, tanto da spingere il capo macchina, visti i giovani sulle rotaie, ad azionare a lungo il segnale acustico.

Ora scattano le indagini della Polfer, per identificare e sanzionare i ragazzi. La multa sarebbe di soli 16 euro, ma l'obiettivo degli agenti è mandare un messaggio chiaro a loro o alle loro famiglie, se minorenni, oltre a lanciare un appello: “Serve più responsabilità. Con queste pratiche pericolose si rischia seriamente di morire. Noi come Polfer ci stiamo impegnando, anche nelle scuole, a educare al rispetto delle regole e degli altri passeggeri, per garantire la sicurezza di tutti nelle ferrovie”. Ma non è la prima volta che alla stazione di Cesena ci sono giovani che si mettono in pericolo: alcuni studenti, per divertimento e in barba ai divieti diffusi costantemente dagli altoparlanti, si siedono sulle banchine, oltre la linea gialla, facendo penzolare i piedi sui binari.

Più in generale, la cronaca riporta con una certa frequenza casi simili in tutta Italia. Più di una volta al mese notizie di giovani che perdono la vita travolti da un treno: per vincere una sfida, per un azzardo, per non perdere una coincidenza o per una fatalità. Nella zona uno degli ultimi incidenti fu alla stazione di Riccione, il 31 luglio 2022: a morire furono due sorelle, Alessia e Giulia Pisanu, di 17 e 15 anni.