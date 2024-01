La Romagna una grande pista da ballo per la Notte Rosa

Una Notte Rosa all'insegna del ballo, dai ritmi folk alla danza sportiva, dal liscio al mondo dei club: con "Weekend dance" la Romagna si trasforma dal 5 al 7 luglio nel più grande dance floor a cielo aperto d'Italia. Al centro la grande tradizione del liscio: nel 2024 ricorrerà il 70esimo anniversario della canzone 'Romagna Mia'.

Il cda dell'ente turistico Visit Romagna ha svelato il claim - ideato anche quest'anno da Claudio Cecchetto - e i temi della prossima edizione dell'evento di punta dell'estate romagnola. Per la 19/ma edizione di quello che ormai è il "Capodanno dell'estate", il filo conduttore è la voglia di muoversi e di stare bene, con il fine ultimo di rilanciare la Romagna come distretto dance.

"Il ballo è un elemento di relazione tra le persone per eccellenza ed è quindi un simbolo perfetto e internazionale della nostra Romagna. La Notte Rosa vuole fare propria questa vocazione alla danza insita da sempre nel Dna dei romagnoli, mettendo al centro della prossima edizione proprio questo tema, in un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione", ha commentato il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.

"Quando incontro le persone la frase che mi dicono più spesso è 'Quanto ci hai fatto ballare!' - ha detto Cecchetto, ambassador dell'ente per gli eventi di sistema - Da qui mi è venuta l'idea de La Notte Rosa 2024 Weekend Dance. Il ballo è un linguaggio internazionale. Fa 'dialogare' persone di lingue diverse. Ballano e comunicano divertendosi. La Romagna riconosciuta come la 'Dance Valley' d'Italia non può che essere il palcoscenico migliore".