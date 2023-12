Lanciano sassi dal cavalcavia e si filmano con il cellulare: indagati due 15enni

Due 15enni italiani sono indagati per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e danneggiamenti, in relazione a quattro episodi di lancio di pietre, dal cavalcavia di Via del Mare a Misano Adriatico, in direzione delle automobili in transito. Il primo episodio oggetto di indagine si è verificato il 13 dicembre scorso. I tre automobilisti che hanno presentato denuncia hanno raccontato di essere usciti dalla galleria e una volta arrivati al sottopasso di via del Mare, hanno visto piovere sassi in caduta dall’alto, che hanno danneggiato parabrezza e carrozzeria delle loro vetture.

I Carabinieri hanno avviato le indagini fino a quando il 28 dicembre hanno sorpreso i due minori intenti a lanciare i sassi dalla stessa posizione. Si trattava dunque del quarto episodio di questo tipo, che ha fatto scattare gli accertamenti. Negli smartphone dei ragazzini, consegnati spontaneamente dagli stessi, sono stati rinvenuti video che li ritrae all’opera. È stato quindi aperto un fascicolo di indagine presso la Procura del Tribunale dei Minorenni di Bologna: l’obiettivo è individuare altri possibili complici dei 15enni.