Latitante da due anni, rintracciata in un campo nomadi a Rimini

La polizia di Stato della Questura di Rimini ha rintracciato e arrestato una latitante ricercata da più di due anni. A finire dietro le sbarre una 22enne bosniaca, sulla quale pendeva un mandato di carcerazione emesso nel 2017 per furto aggravato e tentato furto, che aveva fatto perdere le proprie tracce. Le divise l'hanno individuata nel campo nomadi di via del Visone. Portata in Questura per il fotosegnalamento e avuta la certezza della sua identità è stata dichiarata in arresto e trasferita nel carcere di Forlì.