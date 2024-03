Lite in famiglia: arrestato dalla Polizia dopo avere causato lesioni al padre

Nel pomeriggio di domenica il personale della Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di lesioni aggravate nei confronti del padre. Una volante che stava perlustrando il territorio durante un controllo di routine in zona Miramare, ha notato in strada una coppia di coniugi ed in particolare l’uomo che presentava evidenti traumi facciali. L'uomo ha raccontato di essere stato vittima di violenza da parte del figlio che gli rinfacciava di non avergli creato una idonea posizione sociale e di non averlo inserito nel proprio ambiente lavorativo.

Il figlio incurante della presenza degli uomini in divisa, ha continuato a scagliarsi verbalmente contro il padre cercando sempre il contatto fisico, ma gli operanti si sono frapposti per allontanarli. La tensione tra i due era già nota alle forze dell'ordine che era dovute intervenire anche in precedenza per sedare le loro liti. In considerazione dell'accaduto il figlio è stato arrestato per lesioni aggravate. Il padre è stato portato all'Infermi di Rimini per le ferite riportate ed è stato dimesso con 8 giorni di prognosi.