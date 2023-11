Da oltre ventiquattr'ore prosegue il lavoro del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle cinque province toscane colpite dall'alluvione: sono al momento 2.500 gli interventi fatti, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. Più di 140 le operazioni di soccorso effettuate. A Quarrata, in provincia di Pistoia, anche quella a un neonato e a tutta la sua famiglia. In Toscana manca la luce a 9000 utenze.