Maltratta la ex moglie e minaccia il nuovo compagno, arrestato

Un uomo di 37 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per maltrattamenti in famiglia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi. Secondo le indagini dei militari, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il 37enne avrebbe picchiato svariate volte l'ex moglie, mamma della loro bimba di 9 anni, almeno dal 2013.

In dieci anni, in un'escalation di violenza, l'uomo - per gelosia - avrebbe minacciato anche il nuovo compagno dell'ex moglie. "Vengo e ti sparo nelle gambe" avrebbe minacciato il 37enne vantando parentele con personaggi noti per aver già ucciso.

Il 37enne che il Gip definisce "persona già ampiamente nota al Tribunale di Rimini" per i numerosi e gravi precedenti penali, fra i quali una condanna per evasione nel 2022, avrebbe anche usato i suoi presunti collegamenti con la criminalità organizzata, per intimorire la sua ex moglie e il nuovo compagno di lei. Il 37enne è difeso dall'avvocato Marco Bosco.