Manovra da 24 miliardi: "seria e realistica" per Giorgia Meloni che punta su lavoro e famiglia

Il bilancio viene approvato in un'ora dal Consiglio dei ministri: è una manovra da 24 miliardi. Ha parlato una ventina di minuti poi ha lasciato la conferenza per accogliere il Re di Giordania. Alle domande risponderanno solo ministro e vince ministro dell'Economia. Giorgia Meloni ha però tenuto a precisare che si tratta di una manovra di bilancio seria e realistica, che non disperde le risorse ma le concentra sulle priorità. C'è poi la riforma dell'Irpef, a tre aliquote, che costerà 4,1 miliardi. I primi due scaglioni vengono accorpati con un'unica aliquota al 23%. Sulle pensioni c'è la rivalutazione per il recupero dell'inflazione, un provvedimento da 14 miliardi, che sarà del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo. Sulla sanità, assicura Meloni, non è vero che tagliamo, anzi: 136 miliardi complessivi, contro i 127 che erano arrivati negli anni del Covid, vaccini compresi, sottolinea. Altro cavallo di battaglia, famiglie e incentivo alla natalità. Qui ci sono novità importanti per le donne, se però hanno fatto figli. Il ministro delle Infrastrutture Salvini si limita a sottolineare che la manovra, nonostante la spending review, ha trovato le risorse per il Ponte sullo Stretto di Messina.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture