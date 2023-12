Manovra di bilancio, mercoledì si inizia dal Senato: voto di fiducia venerdì

La manovra di bilancio è attesa mercoledì nell'Aula del Senato: la fiducia sul maxi emendamento e il voto finale sono attesi venerdì 22, prima che il testo arrivi alla Camera il 27 dicembre, dove deve essere approvato entro fine anno. Dopo una lunga maratona notturna, è arrivato il via libera della commissione Bilancio del Senato. Salve dai tagli le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari, mentre non è stato depositato un testo che il governo aveva preparato in extremis per dare a dirigenti medici e docenti universitari del settore sanitario la possibilità di andare in pensione a 72 anni anziché 70. Settore sanitario comunque in agitazione, partito a mezzanotte lo sciopero di 24 ore, un altro di 48 forse a gennaio, per chiedere “aiuto al servizio sanitario nazionale, che la legge di bilancio non sostiene”, dicono i medici.

Le risorse per il ponte sullo Stretto sono state rimodulate, una parte ora sarà a carico delle Regioni Calabria e Sicilia tramite i fondi coesione, mentre sugli affitti brevi la cedolare secca è al 21% per una casa affittata, al 26% per le altre. Nel dibattito politico si inserisce l'attacco frontale di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha chiesto al presidente della Camera Fontana, dopo aver avvisato anche il capo dello Stato Mattarella, di istituire un Giurì d'Onore, organo che nasce per dirimere le controversie tra i parlamentari. Da mezzanotte, spiega infine l'Inps, partite le prime domande per ottenere l'Assegno di inclusione, che dal 2024 sostituisce il reddito di cittadinanza. La domanda si può presentare nella sezione dedicata del sito Inps, o dai patronati, da gennaio anche tramite i Caf: ne sono già state presentate oltre 40mila.

Nel video l'intervento di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle