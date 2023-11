Manovra, inizia la battaglia degli emendamenti, un migliaio in totale dalle opposizioni

Nel video l'intervista a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico

Scade domani alle 18 il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra di bilancio, a Palazzo Madama. I partiti di opposizione, a partire da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sono al lavoro, potrebbero presentarne almeno un migliaio in totale, vorrebbe dire diverse centinaia per ciascun gruppo. La maggioranza potrebbe invece proporre un maxi emendamento per rivedere solo alcuni punti tra cui le pensioni. Il Pd sta lavorando ad una manovra alternativa che sarà presentata domani dalla segretaria Elly Schlein.

Nel video l'intervista a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico