Maturità: Pascoli e Segre nello scritto di italiano. Seconda prova a San Marino

In corso la prima prova scritta dell'esame di maturità. Comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" e per l'analisi di un testo argomentativo "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Ma anche una novella di Giovanni Verga "Nedda, Bozzetto siciliano" e un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. Inoltre "Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello" sull'iperconnessione con una riflessione partendo da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni. Comprensione e analisi di un testo tratto da Oliver Sacks "Musicofilia". Ai maturandi proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli "Perchè una Costituzione della Terra?".



Seconda prova scritta, invece per gli oltre 100 maturandi sammarinesi, che hanno iniziato già lunedì l'esame finale. Diversa a seconda del tipo di indirizzo scolastico.