Maxi sequestro cocaina a Venezia, 850 kg su nave

Grande sequestro a Venezia di 850 chili di cocaina sarebbe avvenuto a bordo di un mercantile fermo in rada, nella giornata di martedì 18 aprile. Il controllo sulla nave - una porta rinfuse con una ventina di marinai di equipaggio - sarebbe stato effettuato su segnalazione proveniente dal Comando generale della Guardia di Finanza. A Venezia le 'fiamme gialle' non hanno per ora fornito alcun particolare sull'operazione; il blitz sarebbe avvenuto in due fasi, un primo sequestro di circa mezza tonnellata di cocaina risalirebbe alla giornata di martedì. Poi, una nuova ispezione ieri, mercoledì, ha portato alla scoperta di altri 350 chili della stessa sostanza. Il mercantile, ancora in rada, è previsto attracchi oggi nel porto di Marghera, e a quel punto gli uomini della Gdf potranno terminare le indagini.

Lo stupefacente era occultato all’interno di condotte di aerazione che collegavano le varie sezioni dell’imbarcazione. Erano 570 panetti. Il valore al dettaglio dello stupefacente sopra sequestrato potrebbe raggiungere i 150 milioni di euro.