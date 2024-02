Meldola: incendio in un'abitazione, muore donna di 66 anni

Non sono servite le manovre di rianimazione per una donna di 66 anni, rimasta intossicata per le esalazioni sprigionate da un incendio all'interno della propria abitazione, a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Alle ore 19.30 di venerdì, due squadre dei Vigili del fuoco di Forlì sono intervenute in via Sbaraglio, dove le fiamme stavano avvolgendo una villetta bifamiliare.

Gli operatori hanno iniziato subito le operazioni di ricerca di una persona segnalata all'interno della struttura, completamente invasa dal fumo. Individuata la donna, è stata portata fuori dall'edificio, ma poco è stata dichiarata deceduta dal medico. Sul posto presenti anche i Carabinieri. I Vigili del fuoco hanno intanto operato per spegnere le fiamme che coinvolgevano buona parte dell'abitazione, dichiarata poi inagibile.