Meloni a Washington: un ora di colloquio con Biden

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che lo scorso autunno aveva pubblicamente espresso preoccupazione per l’ascesa di Giorgia Meloni e del suo partito di destra, ha accolto calorosamente il Presidente del Consiglio italiano alla Casa Bianca: abbracciandola come un’amica e mettendo da parte i dubbi iniziali. Lo scrive il New York Times, tracciando un bilancio della visita ufficiale a Washington. Quattro i temi che la Meloni e il presidente degli Stati Uniti hanno affrontato in circa un’ora di colloquio. L’Ucraina e il sostegno all'esercito di Kiev contro l’aggressione russa; gli aiuti all’Africa, per stabilizzare il Mediterraneo e gestire i flussi migratori; l’interscambio economico tra Roma e Washington, e il rapporto tra Italia e Cina.

Su Ucraina, rapporti economici e impegno in Africa, Biden e Meloni sarebbero in sintonia, più spigolosa la questione dei rapporti tra Roma e Pechino, con il nodo da sciogliere del memorandum di intese economiche - siglato nel 2019 da governo Conte, unico caso tra i Paesi che fanno parte del G7 - che Biden vorrebbe vedere cancellato. Il fatto che il Presidente degli Stati Uniti abbia evitato il tema più divisivo, quello dei diritti civili della comunità Lgbtq+ , argomento molto sentito dall'altra parte dell'oceano, dimostra l'approccio pragmatico di Washington, che mira a rafforzare quel “legame stretto tra i due Paesi” rivendicato da Giorgia Meloni al termine dell'incontro nello Studio Ovale e cementato dalla decisa scelta atlantista del governo italiano.