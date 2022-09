Metromare Stazione - Fiera: dalla giunta Rimini l'ok al progetto

Approvato dalla Giunta comunale di Rimini il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della seconda tratta del Metromare, che collegherà la stazione ferroviaria di Rimini al quartiere fieristico. Il via libera - spiega una nota - arriva a seguito del nulla osta rilasciato dal ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita sostenibili, che a inizio agosto a espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal Comune di Rimini per la modifica del tracciato del trasporto rapido costiero, procedendo quindi con una nuova soluzione progettuale alternativa a quella individuata nel 2018. Nel dettaglio, viene spiegato, "il nuovo progetto di fattibilità prevede che il prolungamento del tracciato si sviluppi in affiancamento alla linea ferroviaria Bologna-Ancona, esclusivamente in sede propria protetta.