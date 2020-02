Milleproroghe in Parlamento il 10 febbraio

Dopo lo scoglio, superato a fatica, del voto regionale, arrivano i problemi sulla prescrizione, riforma entrata in vigore dal 1 gennaio. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lancia la sua stoccata alla prima assemblea del movimento, diretta al Guardasigilli Bonafede. Secondo la riforma, la prescrizione si blocca dopo la sentenza di primo grado. Forza Italia intende cancellarla e invita Italia Viva a votare insieme, come del resto ha già fatto in commissione. I renziani hanno presentato un emendamento al Milleproroghe, il cosiddetto “lodo Annibali”, che intanto sospende per un anno la riforma. La proposta del Pd, invece, è la sospensione parziale, solo in caso di condanna in primo grado. A proposito di Milleproroghe, è atteso in Aula il 10 febbraio, e dovrebbe contenere anche l'emendamento Mulè per bloccare gli effetti del decreto sicurezza per un anno, e sospendere dunque gli effetti negativi per le auto con targa straniera che tanti problemi hanno creato anche alle aziende di San Marino.

Nel video l'intervento di Matteo Renzi, senatore Italia Viva, e l'intervista a Nicola Zingaretti, segretario Pd