Miramare, controlli anti-covid in hotel: cinque immigrati clandestini denunciati

Per garantire il rispetto delle normative anti-covid i Carabinieri di Rimini-Miramare hanno controllato un hotel dell’area per verificare gli occupanti delle stanze e capire per quale motivo si trovavano nella struttura alberghiera. Denunciati a piede libero quattro stranieri che non avevano obbedito all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, più uno che si trovava in Italia senza alcun titolo. I cinque ospiti e l'attività alberghiera sono stati quindi segnalati all'autorità amministrativa.