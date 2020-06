Miramare: polizia fa allontanare una carovana nomade

Alle 10.30 di questa mattina, una carovana nomade, proveniente da Sicurasa, era pronta ad accamparsi nel Riminese, in via Marconi, nelle vicinanze del mercato di Miramare. Ad intercettarla una pattuglia della polizia locale impegnata nell’attività di controllo e monitoraggio del territorio. Non è stato semplice da parte degli agenti convincere le cinque famiglie ad allontanarsi con le loro quattro roulotte e un camper dal territorio del comune di Rimini, scrive in una nota il Comune, ma ci sono riusciti non prima però di aver fatto ripulire, insieme al recupero delle proprie cose, tutta l'area, così da far tornare alle 12.20 la situazione alla normalità.