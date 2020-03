Monte Cerignone: fatto brillare il ponte Amelia

Credit: Massimo Giorgini

Come da previsione, questa mattina è stato fatto brillare il ponte Amelia, a Monte Cerignone, al chilometro 13,5 della strada provinciale 2. Era monitorato costantemente da tre anni a causa del deterioramento di alcune sue parti, tanto che era possibile oltrepassarlo solo a senso unico alternato.

I lavori per il nuovo impalcato sono iniziati lo scorso ottobre, con la preparazione delle spalle. Grazie al lavoro del Consorzio di bonifica delle Marche, alla Regione e alla Provincia di Pesaro-Urbino, il nuovo ponte si trova già in loco. Non sarà più in cemento armato, ma in acciaio corten. Ora serviranno circa 40 giorni di lavoro per il montaggio. L'obiettivo è quello di aprirlo entro Pasqua.