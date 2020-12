Monte Grimano Terme acquista l'ex Hotel Belvedere e investe sul turismo green

La piscina in disuso

Via libera all'acquisto dell'ex hotel Belvedere da parte del Consiglio Comunale. L'annuncio in diretta facebook, con grande soddisfazione, da parte il Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi. “C'è già un accordo con la famiglia Maioli – fa sapere – ed ora la firma dal notaio per il preliminare di acquisto”. Un passo concreto, dunque, per il rilancio turistico della località, riqualificando un'area dismessa da tempo. Progetto ampio (suddiviso in vari step), idee chiare.





Innanzitutto, si lavorerà al ripristino del parco e della piscina. “Dobbiamo essere pronti – esorta inoltre Rossi – ora che il Covid ha portato la gente a rivalutare i piccoli borghi e il turismo all'aria aperta. I soldi ci sono già – aggiunge – li abbiamo accantonati da qualche mese e ora si parte”. L'obiettivo è quello di ridare servizi indispensabili ad una località turistica - afferma -, e che “saranno fruibili per gli abitanti di tutto il Montefeltro, della valle del Conca, di San Marino e per i turisti”.

Step ulteriore sarà la riconversione (e ristrutturazione) dell'ex discoteca in un centro di noleggio, riparazione e vendita di mountain bike e biciclette elettriche, per cui si rederà fondamentale allacciarsi a percorsi ciclo-pedonali già esistenti, come quello che sale da Morciano. In un futuro prossimo sarà quindi possibile collegare la costa alla montagna.

Infine, ma ci vorrà più tempo, un nuovo albergo e un nuovo ristorante.

Nel video immagini dell'ex Hotel Belvedere in disuso e l'intervento su facebook del Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi.