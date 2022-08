Montescudo: auto contro albero, due carabinieri fuori servizio al Bufalini di Cesena

Brutto incidente per due carabinieri fuori servizio intorno alla mezzanotte di mercoledì 3 agosto. Stavano viaggiando a bordo di una Golf in via Cà Falascone di Santa Maria del Piano, nel comune di Montescudo quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono finiti fuori strada, schiantandosi contro un albero al lato della carreggiata. Un frontale violento, tanto che i pezzi della macchina, motore compreso, sono finiti a metri di distanza. L'albero spezzato in due. Sul posto sono intervenuti il 118 e un' auto medicalizzata. Vista la gravità delle ferite è stato allertato l'elisoccorso di Bologna che ha trasportato il carabiniere più grave al Bufalini di Cesena, stessa destinazione anche per il collega. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.