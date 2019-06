Mortale a Rimini: perde la vita un 42enne in sella ad una moto

Incidente mortale nella prima serata di ieri a Rivabella. Erano da poco passate le 20 quando lo scooterone T-Max guidato dal 42enne Samuele Trioschi si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 guidata da una donna. Violentissimo l'impatto, che ha fatto carambolare l'uomo sull'asfalto: scattati subito i soccorsi, ma nonostante il lavoro dei sanitari l'uomo non ha più ripreso conoscenza. Lievemente ferita anche la guidatrice dell'auto che è stata trasportata in ospedale in codice di media gravità. Sul posto per ricostruire la dinamica del'incidente la polizia stradale.