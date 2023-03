Morto Luca Bergia dei Marlene Kuntz: annullato a Rimini l'evento con Godano

Annullato l'evento previsto questa sera al Teatro Galli in occasione del Festival delle Anime organizzato da Amir. Alle 21 sul palco sarebbero dovuti salire Cristiano Godano e Davide Rondoni per presentare un dialogo tra canzoni e poesia dal titolo 'L’amore non è giusto - passaggi tra poesie e canzoni su quel che è ‘forte come la morte'. L'improvvisa morte di Luca Bergia, avvenuta nella giornata di ieri, ha portato Godano ad annullare la sua presenza.

Bergia, 54 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Milano. Ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz, aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita della band che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio. Nel 2020 Bergia aveva preso la decisione di abbandonare la band per dedicarsi all'insegnamento, assumendo l'incarico di professore di Scienze alle scuole medie.

Confermati invece gli altri appuntamenti del festival che sarà chiuso, domani alle 18, dallo spettacolo al Galli di Iaia Forte: versatile e istrionica protagonista del cinema e del teatro italiano, che omaggia Rimini e TRA con un reading inedito pensato per l’evento, accompagnato dalla musica di Massimo Marches (La Straniera).