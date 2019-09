MotoGP “tarocco”, scattano i sequestri a Misano. Attenzione particolare ai “bagarini”

La Guardia di Finanza di Rimini ha intensificato i controlli in occasione del “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”. Sono 40 i militari, in uniforme ed in “borghese”, che opereranno da questa mattina sino a domenica nei pressi del circuito. Un’azione di contrasto della circolazione di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale ha già consentito alle Fiamme Gialle di sequestrare, ad un cittadino bengalese, 123 capi d’abbigliamento, fra i quali cappellini e magliette di note scuderie motociclistiche e società di calcio. La maggior parte sono associate al logo “VR 46 THE DOCTOR” di Valentino Rossi.

Attenzione particolare anche nei confronti del “bagarinaggio”. In questa prima giornata sono 25 i soggetti sospetti già identificati mentre stazionavano nei pressi degli accessi al circuito e delle casse con atteggiamenti da potenziali “bagarini”, mentre per un soggetto di origine britannica è scattato in queste ore il sequestro dei biglietti che cercava di piazzare ed il relativo verbale di sanzione.