Movimento 5 Stelle: assemblea vota per eliminare il garante. Conte: "Grillo entrato a gamba tesa"

Scelta storica da parte dell'Assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle che ha deciso di eliminare il ruolo del garante ricoperto dal fondatore Beppe Grillo. Una notizia che sta facendo clamore. Durante la kermesse del movimento, modificata anche la regola dei due mandati ed è stata votata a maggioranza l'idea di dichiararsi "progressisti indipendenti".

Per il presidente, Giuseppe Conte, quest'ultima scelta significa essere "radicati nei valori e pragmatici nelle soluzioni". Sul tema alleanze, Conte lascia la porta aperta a future intese con i partiti ma, promette, "saranno sempre non un fine, ma un mezzo per cambiare la società e combattere battaglie giuste". Leader dei 5 Stelle che non risparmia critiche al garante Grillo accusato di essere "entrato a gamba tesa" nelle questioni da trattare all'interno del movimento.