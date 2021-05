Arrestato in Brasile il boss di 'ndrangheta Rocco Morabito, in un'operazione del Ros dei Carabinieri con la collaborazione anche dell'Fbi. Ricercato dal 1994, Morabito era nell'elenco dei 10 latitanti più pericolosi del Viminale. Già arrestato in Uruguay dopo 23 anni di latitanza, era riuscito a fuggire dal carcere di Montevideo dove era in attesa d'estradizione in Italia. Preso anche Vincenzo Pasquino, latitante torinese.