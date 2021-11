Nel cuore del parco del Marano nasce una piccola casa per le associazioni

E’ stata inaugurata, alla presenza del sindaco di Coriano Domenica Spinelli, la nuova sede presso la chiesa parrocchiale di San Patrignano, in cui troveranno dimora l’associazione di promozione sociale Menecor, l’associazione sportiva dilettantistica La Piscolla ed un gruppo informale di genitori. Al taglio del nastro presenti, oltre al primo cittadino, anche il parroco di Coriano. Gli ingredienti sono semplici: bosco, aria aperta, attività sportiva e creatività. L’obiettivo è accompagnare, soprattutto i più piccoli, in percorsi di scoperta del territorio e di crescita attraverso attività motorie in natura. Spazio poi anche ad adolescenti ed adulti che, oltre a partecipare alle attività proposte dalle tre associazioni, possono condividere le proprie passioni, proponendo iniziative di vario genere. Tra i corsi in partenza, quello di Teatro Selvatico per ragazzi, i laboratori creativi con materiali naturali, i pomeriggi di immersione in natura per bambini e ragazzi, escursioni, trekking e attività motorie finalizzate al benessere.



“Dalle cose semplici – spiega il sindaco Domenica Spinelli – nascono spesso progetti interessanti per tutti. C’è bisogno per i nostri bimbi di spazi come questi. Oggi i nostri ragazzi sono molto presi dalla tecnologia e hanno necessità di ritrovare il contatto con la natura per riappropriarsi dei luoghi e delle relazioni”. Ha concluso la giornata la lettura di due poesie del poeta dialettale Francesco Gabellini.