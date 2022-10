Nel segno dell'ambiente: a Rimini il comandante La Mura presenta il calendario storico dei Carabinieri

Nel riquadro il Col. Mario La Mura, comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini

Il calendario dei Carabinieri è nel segno dell'ambiente. Il progetto - che porta la firma dell'agenzia Armando Testa - racconta in 12 tavole artistiche l'azione dei Carabinieri a difesa del territorio del Paese, con accanto altrettante storie di impegno. Un calendario nel segno dell'ambiente, giunto alla sua 90esima edizione, che mette al centro del 2023 un tema forte, rinnovando una tradizione caratterizzante. Quasi 1.200.000 copie stampate, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue, il calendario mette la natura al centro e si affianca all'Agenda, che punta a mettere in risalto la bellezza delle stagioni, come dono della Natura. Parte del ricavato andrà in beneficenza.

Nel video l'intervista al Col. Mario La Mura, comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini