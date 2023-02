Neve fino alla costa, disagi nel trasporto pubblico

Le prime ore del mattino registrano forti criticità per lo svolgimento del regolare servizio di trasporto pubblico in alcuni territori extraurbani della Romagna. Lo fa sapere l'azienda Start Romagna, che opera nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le copiose nevicate stanno causando problemi alla circolazione e le linee in partenza e transito dalle località collinari sono state momentaneamente sospese.

Le difficoltà maggiori si registrano nel bacino extra-urbano di Forlì-Cesena dove numerose linee non vengono al momento effettuate. Nel comprensorio di Forlì, dove il servizio viene svolto con mezzi dotati di catene, potrebbero accumularsi dei ritardi.

Nel riminese al momento è sospesa la sola linea 162 e si registrano limitazioni su alcune corse. "Sono garantite tutte le linee urbane e il servizio scuolabus - sottolinea Start Romagna -, ma si segnalano forti ritardi a causa dei disagi alla circolazione". Il programma delle corse verrà aggiornato in base all'evolversi della situazione meteorologica e alla pulizia delle strade. L'azienda ha predisposto una pagina sul proprio sito web in cui vengono segnalate in tempo reale le modifiche al servizio. Segnalate anche le scuole chiuse a Verucchio.