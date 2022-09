Non paga la droga: giovane sequestrato per ore dallo spacciatore

Gli uomini dei Carabinieri di Riccione sono intervenuti giovedì sera in soccorso di alcuni giovani, vittime di rapina: uno di questi era inoltre stato trattenuto contro la propria volontà dagli aggressori. Con il proseguire delle indagini i militari dell'arma hanno scoperto che a causa di un mancato pagamento di droga, i tre 3 indagati, stranieri, avevano trattenuto un ragazzo per ore in attesa che qualcuno pagasse il debito, rapinandolo nel frattempo del suo cellulare. Dopo questa ricostruzione e dopo aver rintracciato i tre soggetti, i Carabinieri hanno proceduto al loro arresto in flagranza per le ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata, nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’armi e pertanto condotti in carcere.