Non rispetta divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 62 anni è stato arrestato in flagranza per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla moglie. Al 62enne, indagato per maltrattamenti in famiglia, minacce di morte e lesioni, ieri mattina i carabinieri di Rimini avevano notificato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie emesso dalla gip Raffaella Ceccarelli sulle base delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

La scorsa notte invece l'uomo è tornato a importunare la donna che ha chiamato il 112. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato il 62enne. L'uomo è difeso dall'avvocato Michele Neri.