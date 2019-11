Notte di controlli in Valmarecchia: sanzionato anche un sammarinese

Sono stati 52 i mezzi controllati e 75 le persone identificate durante il servizio di pattugliamento effettuato nella serata di ieri dai Carabinieri di Novafeltria in concomitanza con i festeggiamenti per la serata di Halloween. Particolare attenzione è stata data ai controlli della circolazione stradale, rivolti soprattutto ad evitare che qualcuno si potesse mettere alla guida in stato di ebrezza.

Denunciata una 35enne residente a Poggio Torriana, che mentre percorreva la Santarcangiolese ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo di strada. A seguito degli accertamenti la donna è risultata positiva all’alcoltest con un tasso di 0,84 grammi/litro.

Sanzionati altri 4 automobilisti per diversi reati tra i quali un 19enne sammarinese per un sorpasso effettuato senza osservare gli obblighi della segnaletica.