Nuovo piano vaccinale in Italia, ma le Regioni pensano ad un approvvigionamento autonomo

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Sei le categorie che saranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. Si parte coi soggetti “estremamente vulnerabili”, nelle fasce d'età dai 18 ai 79 anni, fino a quelli senza rischi clinici. Alle persone più giovani andrà AstraZeneca, vaccino che però sembra essere efficace solo al 10% sui casi di variante sudafricana, in base a studi preliminari condotti nello stesso Sudafrica, che infatti lo ha sospeso, preferendo Johnson&Johnson o Pfizer. Sui vaccini anche l'Emilia Romagna valuta la possibilità di acquistarli per conto proprio, l'assessore alla Sanità Donini rivela di aver dato disponibilità al Veneto e altre Regioni di percorrere insieme questa strada.





In Regione tornano sotto i mille i nuovi positivi rispetto a ieri (977, incidenza al 3,2%) su oltre 29mila tamponi (29.701). Calano di una sola unità le terapie intensive (182, -1) e di 25 gli altri ricoverati Covid (1.971). 45 i decessi, 2 a Rimini (una donna di 72 anni e un uomo di 87 anni), dove i casi in più sono 117 (46 sintomatici). L'incremento nazionale è invece superiore ai 10mila casi (10.630, 274.263 tamponi); stabili da ieri le terapie intensive (2.143), lieve decremento dei ricoveri ordinari (19.512, -15). Ancora in salita i decessi, 422 in un giorno (92.002). Le varianti del virus però preoccupano la Gran Bretagna, il governo formalizza una nuova stretta ai confini: da lunedì obbligo di altri due tamponi, oltre a quello in partenza, per chiunque sia autorizzato a viaggiare o rientrare nel Regno Unito da ogni Paese del mondo, con mega multe e conseguenze penali per eventuali violazioni. I viaggiatori in arrivo da 33 Paesi, Italia inclusa, sono tenuti a isolarsi in hotel sorvegliati, non in casa, e saranno loro addebitati costi pari a 1750 sterline per vitto, alloggio, trasporto e test.