Omicidio a Rimini: la verità potrebbe arrivare dal dna

Dal Dna potrebbe arrivare la verità sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne riminese uccisa con 17 coltellate il 3 ottobre nel garage del condominio di via Del Ciclamino a Rimini, al rientro da un'adunanza di testimoni di Geova. Prove scientifiche biologiche e tecniche, incrocio di dati e verifiche sul campo. Oltre ovviamente a dichiarazioni e contraddizioni di alcuni dei principali personaggi coinvolti in questa storia.

Fino ad oggi i campioni di Dna prelevati dalla polizia scientifica della squadra mobile di Rimini e inviati ai laboratori centrali a Roma, sono di Manuela Bianchi, la nuora che ha ritrovato il cadavere la mattina dopo l'omicidio intorno alle 8.30. Pierina a quell'ora era già morta da ore. Campioni di Dna sono stati prelevati al fratello della nuora, Loris Bianchi e alla coppia di vicini di casa, Louis Dassilva, cittadino di origine senegalese, e la moglie Valeria Bartolucci. In particolare Dassilva avrebbe avuto una relazione sentimentale con Manuela Bianchi risaputa sia dal marito che dalla suocera.

Poi ci sono gli accertamenti tecnici sui pochi video di sorveglianza in possesso degli inquirenti della squadra mobile di Rimini, coordinati da sostituto procuratore Daniele Paci. Si tratta di un video di sorveglianza della farmacia del quartiere che riprende l'auto di Pierina Paganelli intorno alle 22.15 arrivare in strada e scendere in garage. Poi le telecamere di un box auto privato, vicino a quello della vittima, registrano le urla della donna mentre viene aggredita poco prima delle 22.40. Al di là della regolazione degli orari delle telecamere che verranno esaminati dalla scientifica, nell'audio delle urla potrebbero esserci anche i rumori di sottofondo di una delle porte tagliafuoco che si apre, il che darebbe agli investigatori la possibilità di risalire da quale scala interna sia arrivato l'assassino.