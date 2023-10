Omicidio a Rimini, sequestrato lo smartphone della nipote

Pierina Paganelli - 78 anni - è stata uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre dopo aver parcheggiato la sua auto in garage, in via del Ciclamino a Rimini. Il corpo è stato ritrovato la mattina seguente, verso le 8.30, dalla nuora Manuela Bianchi. Dopo 26 giorni nulla si sa sull'assassino. Giorni in cui gli investigatori hanno sentito familiari e vicini di casa.

Venerdì scorso provano a far combaciare l'ennesimo tassello per ricostruire l'intero mosaico, con il sequestro, come ricostruisce il Corriere Romagna, dello smartphone della nipote 16enne. Era sua abitudine accompagnare la nonna nella Casa del tempio dei Testimoni di Geova, ma quella sera, per una indisposizione, non c'era andata. Difficile ipotizzare cosa possa cercare la polizia nel telefonino.

Sta di fatto che l’indagine non si allontana dal complesso di via del Ciclamino. Ma ancora nessun nome è stato iscritto dal Pubblico ministero Daniele Paci nel registro degli indagati.