Omicidio Pierina: il figlio Giuliano a casa

È rientrato nella sua casa in via del Ciclamino Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini lo scorso 3 ottobre. Saponi era stato ricoverato in ospedale a Rimini dopo che lo scorso 7 maggio era stato trovato a bordo strada con il cranio fracassato. In questi giorni emergono intanto nuovi particolari, sugli indizi che ha raccolto la squadra mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci.

Ventinove le coltellate rinvenute sul corpo, ferite alle braccia da difesa, gonna strappata e assenza di biancheria intima. Esclusa dal medico legale però la violenza sessuale. Tracce di sangue sarebbero state rilevate in un'area lontana da quella della scena del crimine, verso un'uscita in direzione di un'altra palazzina con diversi appartamenti tra cui anche quello del padre di Loris e Manuela Bianchi.