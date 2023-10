Omicidio Pierina: la nuora Manuela Bianchi ascoltata in Questura

E' stata convocata nuovamente in Questura a Rimini, Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre nel garage del condominio di via Del Ciclamino. La donna è entrata in Questura intorno alle 14. "E' un colloquio per precisare alcuni elementi. La Bianchi non è indagata e al momento è stata sentita come persona informata sui fatti", ha confermato Davide Barzan, consulente dell'avvocato Nunzia Barzan che rappresenta la nuora Manuela, il fratello Loris Bianchi e Louis Dassilva, vicino di casa della vittima.

Il nuovo colloquio in questura pare si sia reso necessario per verificare alcuni particolari emersi dopo il sequestro la settimana scorsa del cellulare della figlia minorenne di Manuela che la sera dell'omicidio era in casa con la madre e lo zio Loris e di fatto costituirebbe l'alibi per i due fratelli. Ad un mese quasi dell'omicidio della pensionata testimone di Geova, l'indagine della squadra mobile coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, rimane un fascicolo contro ignoti.