Omicidio Pierina: le dichiarazioni di vicina e nuora della 78enne

"Louis ed io non ci siamo lasciati. Io e mio marito siamo uniti come lo siamo sempre stati, perché finché non avrò le prove di tutto quello che si è detto in questi mesi, io credo a Louis". Lo ha detto Valeria Bartolucci all'ANSA smentendo le illazioni circolate negli ultimi giorni su un allontanamento di casa del marito. Valeria e suo marito Louis Dassilva sono i vicini di casa di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa la notte del 3 ottobre nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. "I rapporti tra me e Louis - ha quindi ribadito Valeria - sono solidi e la nostra vita privata non deve essere passata continuamente nel tritacarne".

Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, a Storie Italiane su Rai1 dice che "ho deciso di dissociarmi dalla congregazione dei Testimoni di Geova". Era stata proprio lei a ritrovare la mattina del 4 ottobre la suocera senza vita nel garage ed era stata la prima ad essere interrogata per ore, fino a tarda notte, dalla polizia. Inoltre Manuela era in attesa di una decisione degli anziani sul suo destino nella congregazione dopo che erano emersi i problemi con il marito Giuliano anche lui testimone di Geova. "Con tutta la situazione grave che è venuta fuori in seguito alla morte di mia suocera, sono venute fuori tantissime altre cose personali - ha detto Manuela - la mia vita privata è stata messa in piazza e questo ha creato non pochi problemi non solo alla mia famiglia, ma anche alla mia famiglia spirituale, perciò alla Congregazione".

