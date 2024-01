Omicidio Pierina: lettera anonima contro la nuora della vittima

Nuove indiscrezioni sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. Le tracce di DNA isolate sulla scena del crimine, in via del Ciclamino, a Rimini, non apparterrebbero a nessuno dei 4 indiziati – che hanno volontariamente acconsentito al prelievo - ma a una persona estranea.

La Procura di Rimini ha intanto aperto un fascicolo, senza indagati né titoli di reato, previsto per le segnalazioni anonime, su una lettera anonima indirizzata a Manuela Bianchi, 53enne nuora di Pierina Paganelli. La lettera anonima, scritta a mano, è stata consegnata agli investigatori della squadra mobile dal consulente di Bianchi, Davide Barzan. Nella lettera dai toni calunniosi si definisce Bianchi "emerita assassina".