Operazione anti-prostituzione, perquisito residence Portofino: tre indagati

Operazione anti prostituzione della Polizia Locale di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha iscritto nel registro degli indagati tre persone: un 26enne campano, gestore di un residence in zona mare, un 35enne e una 68enne cittadini rumeni. Sono indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La scorsa settimana è scattato il blitz in via Pola dove la Polizia Locale di Rimini ha perquisito 12 appartamenti del residence "Portofino", non lontano a piazzale Kennedy e la stazione ferroviaria. In quelle stanze, dalla scorsa estate ad oggi, si sarebbero alternate svariate decine di giovani donne con un giro d'affari molto esteso. Molte delle ragazze avrebbero usato il residence per poche settimane e solo per lavorare. E' stato proprio il via vai dagli appartamenti, a destare i sospetti dei residenti della zona che hanno allertato la Polizia Locale. Prima di intervenire, gli agenti hanno osservato i movimenti delle ragazze, in mirati servizi di appostamento e osservazione, che hanno permesso di ricostruire i movimenti di clienti, prostitute e indagati. In particolare, le ragazze in media ricevevano un cliente ogni 15-20 minuti, con tariffe che andavano dai 70 ai 150 euro a prestazione. Telefonini e agende, con annotazioni circa i compensi e i nominativi, sono stati sequestrati e sono al vaglio degli inquirenti. Gli indagati, che avrebbero inoltre affittato i mini appartamenti, senza registrare