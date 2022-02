Pandemia: ecco i nuovi lavori nell'era Covid, tra intuizioni e vecchi mestieri

Quando si fa di necessità virtù, spesso nascono nuove idee vincenti. Il Coronavirus ha cambiato anche il lavoro, con nuove occupazioni e cambiamenti nei mestieri di sempre. Con la pandemia c'è bisogno, ad esempio, di qualcuno che controlli il rispetto delle regole: nasce così il “Covid manager”, una figura che in ristoranti e strutture ricettive si occupa di sicurezza, dalla riorganizzazione degli spazi fino alla sistemazione dei dispositivi per l'igiene. Per diventarlo, esistono corsi specifici.

Ci sono poi gli addetti alla gestione delle code o gli addetti alla misurazione della temperatura. Boom per il commercio elettronico: è allora sempre più importante avere un manager specializzato in e-commerce, tra strategie e cura del marketing. Tra le professioni più quotate, quelle legate alla sanità. Chi invece si occupava di pulizie si è specializzato sempre più nella sanificazione di aziende e strutture. La lista dei mestieri innovativi è lunga. Il digitale è di sicuro il settore con più cambiamenti: tra esperti di cyber-sicurezza, analisti di dati, esperti di block-chain e non solo.

I creatori di contenuti, ad esempio, come spiega Cosmano Lombardo, ideatore del Wmf-Festival sull'Innovazione, sono in una situazione di dipendenza rispetto alle piattaforme, perché non hanno un contratto regolare e si trovano in una posizione "ibrida". In Senato, spiega, si è aperta una Commissione che ha sentito una serie di soggetti, tra cui i rappresentanti del Wmf. "Stiamo portando avanti - dice Cosmano Lombardo - una proposta di bozza normativa per regolamentare queste professioni e ottenere riconoscimento e tutele"

Tanti i mestieri già esistenti che si sono evoluti, grazie alle nuove tecnologie: dagli psicologi che ora seguono i pazienti anche da remoto alla didattica a distanza, fino ai personal trainer che propongono corsi da fare in casa, con tanto di pacchetti personalizzati.

Nel servizio, l'intervista a Cosmano Lombardo (ideatore Wmf-Festival sull'Innovazione)