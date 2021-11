Parma regina per “qualità della vita”; altre tre emiliano-romagnole tra le prime 20

Parma supera Trento e Bolzano e sale al primo posto della classifica sulla Qualità della Vita in Italia 2021 stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma. Ma tutte le province dell'Emilia-Romagna risultano protagoniste della lista che vede Bologna sfiorare il podio, al quarto posto e Modena e Reggio Emilia entrare tra le prime venti. Nel dettaglio la città ducale - incoronata dalla graduatoria giunta alla sua 23esima edizione - è balzata in testa dal 39esimo posto ottenuto lo scorso anno mentre Bologna è passata dalla 27esima posizione del 2020 alla quarta. Modena si è arrampicata al 15esimo posto (34esimo lo scorso anno) e Reggio Emilia al 16esimo dal dal 38esimo. Posto numero 24 in lista per Ferrara (46esimo nel 2020) , 29 per Ravenna (51esimo nel 2020) , 37 per Forlì-Cesena (29esimo nel 2020) e 43 per Piacenza (73esimo nel 2020). Ultima in regione, la provincia di Rimini comunque passata al 61esimo posto dal 68esimo del 2021.







La vetta conquistata da Parma, ha scritto sul suo profilo Facebook, il sindaco, Federico Pizzarotti "non è un punto di arrivo ma di partenza, per una città sempre più a vocazione europea e con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini". Ad ogni modo, conclude il primo cittadino parmigiano "considero la classifica, come sempre anche quando non sorridono, un trend: che siamo primi oppure no, ciò che conta è il lavoro svolto, l'impegno e la dedizione dedicate alla città. #Avanti sempre".

Quest’anno la maglia nera va a Crotone, preceduta da Napoli e Foggia (che era ultima lo scorso anno). A metà classifica Roma, che scivola al 54esimo posto (l’anno scorso era al 50esimo), seguita dalla prima provincia meridionale per qualità della vita, che è Matera. “Rimane invece costante, anzi si accentua – spiega Italia Oggi – la distanza tra le province del Nord e quelle del Mezzogiorno. Basti pensare che tra le realtà del Centro-Sud solo Perugia, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Terni, Grosseto e Fermo sono nella prima metà della classifica“.