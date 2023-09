Per la terza volta sul tavolo del consiglio dei ministri un decreto legge sull'immigrazione

All'ordine del giorno del consiglio dei ministri iniziato alle 18.30 c'è il decreto legge contenente le disposizioni in materia di immigrazione Dopo quello Cutro di marzo e quello della scorsa settimana, sul tavolo di oggi c'è il terzo provvedimento sul tema del governo di Giorgia Meloni, che ieri si è confrontata con il presidente Macron circa l'opportuna di una gestione europea dei migranti, in vista del vertice di Malta di venerdì e per ottenere la quale occorrerà evitare strappi con Berlino. Tornando al decreto i 13 articoli della bozza del disegno di legge prevedono, tra le altre cose, l'espulsione dall’Italia per chi dichiara il falso sulla propria età, nel tentativo di scoraggiare gli stranieri che si dicono fintamente minorenni. Ma la linea del governo – un po' in generale - tenta di rendere le espulsioni più facili in ogni caso in cui vi siano "gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato". All'attenzione del CDM anche la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Di cui si parla meno ma è uno dei piatti forti, dal momento che la sua approvazione, e la conseguente definizione della legge di Bilancio, coincidono quest’anno con l’imminente avvio delle trattative sulla revisione del Patto di stabilità.